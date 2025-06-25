В Москве запустили прокат электроскутеров

В столице теперь можно взять напрокат не только автомобиль, самокат или велосипед, но и электроскутеры. В рамках пилотного проекта пока их 300, но если москвичам понравится кататься на них по городу, то их число готовы увеличить.

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В департаменте транспорта Москвы отмечают, что электроскутеры легкие и маневренные, они удобны, безопасны и экологичны. На каждом установлен электромотор мощностью 250 Вт, он гарантирует плавный разгон. Специальные модули автоматически ограничивают скорость скутера до 20 км/ч.

В зонах, где много пешеходов, скорость снижается автоматически. У скутера есть экран, на котором отображается скорость и уровень заряда. На нем нельзя выезжать на проезжую часть и брать с собой пассажиров. Разрешается пользоваться скутером только совершеннолетним, в трезвом виде и без наушников.

Забронировать скутер можно в мобильном приложении "Велобайк". Найти транспорт, как и велосипед, удобно на карте. "Их разместили в основных районах Москвы. Каждый оснащен интеллектуальной системой управления, которая контролирует скорость и помогает соблюдать правила в автоматическом режиме. На всех электроскутерах установили госномера, встроенные в конструкцию, как на электровелосипедах 2.0. Это позволяет фиксировать возможные нарушения ПДД с помощью камер", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.