Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве до конца июня

Жителям Москвы не стоит ожидать значительного потепления до конца июня.

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Такое мнение выразила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— В ближайшие дни продолжится неустойчивая погода. У нас всю неделю будет сохраняться северный поток, поэтому особого тепла ждать не приходится, — уточнила она.

Ночью будет без осадков, но температура будет варьироваться от 9 до 14 градусов тепла. Позднякова назвала такие значения низкими.

— Дневная будет в пределах плюс 18-20 градусов, не более того. Единственное, есть надежда на выходные. Несмотря на кратковременные дожди, за счет большого солнечного сияния температура в эти дни может подняться до плюс 22 градусов, — добавила она.

По словам метеоролога, до конца июня температура будет ниже климатической нормы, сообщает RT.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что комфортная температура в районе 25 градусов тепла ожидает москвичей лишь в июле.

Говоря о июне, синоптик отметил, что этот месяц нельзя назвать ни аномально жарким, ни прохладным. Среднемесячная температура оказалась лишь немного ниже многолетней нормы — на полградуса или чуть больше.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в свою очередь подчеркнул, что самыми холодными днями на этой неделе станут четверг и пятница. В эти дни в отдельных районах столицы температура не превысит 14–17 градусов. Кроме того, по словам специалиста, на протяжении всей недели в Москве и Московской области будут идти дожди.