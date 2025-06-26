27 июня станет самым холодным днем в Москве на этой неделе

Похолодание ожидается в Москве 26 июня. Оно достигнет своего пика 27-го числа, которое станет самым холодным днем на текущей неделе, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Пик холодной волны придется на пятницу – к утру в регионе похолодает до плюс 10–12 градусов, а днем вновь будет плюс 16–18 градусов – таким образом, среднесуточная температура воздуха составит около 14 градусов", – указал он.

По словам синоптика, 28 июня влияние циклона станет меньше, из-за чего температура днем поднимется до 20 градусов, однако тепло вернется в столицу только к середине будущей недели.

В свою очередь, синоптик Евгений Тишковец считает, что летняя погода наступит в Москве во второй и третьей декадах июля. Дневные температуры начнут колебаться в пределах 23–28 градусов, иногда достигая 25–30. Причем Тишковец обратил внимание, что это идеальный температурный диапазон для здоровья человека.

В ближайшие две недели в столичном регионе, за исключением кратковременного повышения температуры в начале июля, значительных изменений не ожидается.