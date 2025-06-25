Синоптик спрогнозировал прохладу и дожди в Москве до конца июня

До конца июня в Москве ожидается прохладная и дождливая погода. В беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что дневная температура не поднимется выше плюс 20 градусов.

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При этом в среду, по его прогнозу, ожидается до плюс 18-20 градусов и небольшой дождь.

До конца недели температура в Подмосковье составит от 15 до 20 градусов тепла, в самой столице от 17 до 20 градусов. В четверг ожидается усиление ветра, а в пятницу и выходные дни преимущественно без осадков.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также сообщила, что москвичам не стоит ждать возвращения жары в июне.