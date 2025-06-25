Жители столицы смогут насладиться первыми июльскими днями с температурой воздуха, достигающей комфортных 25 градусов тепла.

Такой прогноз в среду, 25 июня, озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Есть обнадеживающие прогнозы о температуре в Москве. Начиная с 3 июля, будет период, когда температура будет приближаться к 25-градусной отметке, около 22-24. Это не самая жаркая погода, но все-таки уже веселее, — пояснил эксперт.

Говоря о июне, Вильфанд отметил, что этот месяц нельзя назвать ни аномально жарким, ни прохладным. Среднемесячная температура оказалась лишь немного ниже многолетней нормы — на полградуса или чуть больше. Метеоролог уточнил, что такая погода вполне соответствует характерным показателям последнего тридцатилетнего периода наблюдений и находится в пределах обычных климатических значений для Москвы, передает ТАСС.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в свою очередь подчеркнул, что самыми холодными днями на этой неделе станут четверг и пятница. В эти дни в отдельных районах столицы температура не превысит 14–17 градусов. Кроме того, по словам специалиста, на протяжении всей недели в Москве и Московской области будут идти дожди.