Ефимов: В Краснопахорском районе Москвы построят логистический комплекс

Москва выделила инвестору участок земли в Краснопахорском районе для строительства нового предприятия в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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«На предприятии смогут работать 900 человек. Размер инвестиций превысит 10 миллиардов рублей», – заявил он.

Уточняется, что инвесторы могут получить статус МаИП, вкладывая средства в создание рабочих мест и развитие инфраструктуры города. Город продолжает формировать кооперационные связи между различными промышленными предприятиями по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Благодаря пищевому кластеру в Краснопахорском районе, промышленная площадь которого составит более 800 тысяч квадратных метров, будет создано более 11,4 тысячи новых рабочих мест.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева напомнила, что логистический комплекс появится и вблизи деревни Троицкое «Договор аренды земли планируется заключить на четыре года после формирования участка и постановки его на государственный кадастровый учет. Это срок, в течение которого инвестору необходимо завершить строительство объекта площадью 80 тысяч квадратных метров», – подчеркнула она. Ранее мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что Москва активно развивает собственные производственные комплексы.