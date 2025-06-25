Движение в центре Москвы перекроют для проведения бала выпускников

Движение по некоторым улицам центра столицы перекроют в период проведения Всероссийского бала выпускников. Об этом в среду, 25 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Так, ограничения коснутся водителей с 08:00 28 июня до 07:00 29 июня. В это время движение будет перерыто на улице Ильинке от Старой площади до Красной площади и от улицы Ильинки до улицы Варварка в районе дома 5 на Красной площади.

Помимо этого, с полуночи 28 июня введутся ограничения на парковку на участке улицы Ильинки от Новой площади до Красной площади. Также 28 июня с 15:00 до 19:30 на Моховой улице движение будет ограничено по крайней правой полосе.

— Будьте внимательны и стройте маршрут заранее с учетом временных ограничений, — передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также в связи с проведением концерта в Лужниках 27 и 28 июня в Москве будут введены временные ограничения движения. Кроме того, на некоторых участках 27 и 28 июня до окончания мероприятий будет запрещена парковка.

Ранее в связи с проведением концерта ко Дню России 11 июня в центре Москвы были введены временные ограничения движения. Тогда движение транспорта было закрыто на улице Ильинке от Новой площади до Красной площади, на улице Варварке от Старой площади до Большого Москворецкого моста, а также в проезде между Ильинкой и Варваркой в районе дома 5 по Красной площади.