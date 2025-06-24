Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре 24 и 25 июня

Во вторник и среду, 24 и 25 июня, в столичном регионе ожидаются дожди и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

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Об этом предупредили в Городском хозяйстве Москвы.

— По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра, 25 июня, в столице ожидаются дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, — говорится в Telegram-канале хозяйства.

Москвичей призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, на текущей неделе жителей Москвы и Подмосковья ожидает прохладная погода, температура будет колебаться в диапазоне от 15 до 22 градусов. Также местами в столичном регионе «будет поливать дождик».

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в свою очередь подчеркнул, что самыми холодными днями на неделе станут четверг и пятница. В эти дни в отдельных районах столицы температура не превысит 14–17 градусов. Кроме того, по словам специалиста, дожди будут идти в Москве и Московской области на протяжении всей недели. По словам метеоролога, всю неделю ночью воздух в столице будет остывать до плюс 10–14 градусов.