Дизайн станции «Академическая» посвятят ученым
Монтаж панно в честь 300-летия РАН начался на стенах станции метро «Академическая». Конструкция будет состоять из декоративных панелей из сотового алюминия.
Как узнал «МК», на платформенной части строящейся станции «Академическая» Троицкой линии метрополитена появится панно, посвященное 300-летию Российской академии наук. На лицевой стороне будут расположены изображения выдающихся отечественных ученых разных эпох: Лаврентия Блюментроста, Ивана Шумахера, Николая Семенова и Владимира Вернадского. Общая площадь панно превысит 1,6 тыс. кв. м.
Многослойный алюминий, из которого изготовлены панели, устойчив к температурным воздействиям и не деформируются, поэтому его активно применяют в подземном строительстве.
Центральная часть платформы строящейся станции представляет собой череду порталов. Их грани станут основным источником освещения платформы.
Справка «МК»
«Академическая» – станция мелкого заложения, она разместится в районе пересечения ул. Дмитрия Ульянова и ул. Профсоюзная. С ее появлением у пассажиров появится возможность пересесть на одноименную станцию Калужско-Рижской линии метро.