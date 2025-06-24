Дизайн станции «Академическая» посвятят ученым

Монтаж панно в честь 300-летия РАН начался на стенах станции метро «Академическая». Конструкция будет состоять из декоративных панелей из сотового алюминия.

© Московский Комсомолец

Как узнал «МК», на платформенной части строящейся станции «Академическая» Троицкой линии метрополитена появится панно, посвященное 300-летию Российской академии наук. На лицевой стороне будут расположены изображения выдающихся отечественных ученых разных эпох: Лаврентия Блюментроста, Ивана Шумахера, Николая Семенова и Владимира Вернадского. Общая площадь панно превысит 1,6 тыс. кв. м.

Многослойный алюминий, из которого изготовлены панели, устойчив к температурным воздействиям и не деформируются, поэтому его активно применяют в подземном строительстве.

Центральная часть платформы строящейся станции представляет собой череду порталов. Их грани станут основным источником освещения платформы.

Справка «МК»

«Академическая» – станция мелкого заложения, она разместится в районе пересечения ул. Дмитрия Ульянова и ул. Профсоюзная. С ее появлением у пассажиров появится возможность пересесть на одноименную станцию Калужско-Рижской линии метро.