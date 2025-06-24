Москвичи проголосовали за создание воздушного парка вместо монорельса на ВДНХ

71% москвичей высказались за создание воздушного парка вместо монорельса на ВДНХ. Сегодня Сергей Собянин подвел итоги голосования о его судьбе на портале «Активный гражданин». Парк получится одним из самых длинных в Москве из-за нестандартной концепции — его разместят прямо на опорах монорельса. Пространство свяжет сразу пять районов. Власти считают, что парк будут посещать не меньше 20 тысяч человек в день.

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В своем посте мэр пишет, что монорельс за 20 лет существования так и не смог стать полноценной частью транспортной инфраструктуры Москвы. Вместо него теперь появится парк с бесплатным и круглосуточным входом площадью 40 тысяч квадратов. Там будут прогулочные аллеи, беговая дорожка, кафе и зоны отдыха. Все, что останется от монорельса, — это лишь несколько вагонов, которые разместят как экспонаты где-то в парке. Это сделают «из уважения к прошлому», пояснил Собянин. Говорит основатель консалтинговой компании InnovaTransport Алексей Смирнов:

«С точки зрения урбанистики транспорта я считаю, что это лучшее решение, которое можно было принять для монорельса, который сам по себе уже как транспорт практически не работал, скорее, как туристический аттракцион, и город вливал очень много средств на его поддержание. И, конечно же, убрать оттуда поезда и сделать парк — это хорошее решение, которое с точки зрения урбанистики и городской среды будет очень хорошо работать, соединять два района одним парком воедино через октябрьский ход железной дороги, и с точки зрения транспорта сильных ухудшений не будет, как минимум со стороны Останкино, ВДНХ, телецентра есть трамвай, с другой стороны есть возможность добраться на метрополитене, например. Наверное, лучшим аналогом будет парк в Нью-Йорке, будут сняты существующие транспортные коммуникации, то есть это путь для монорельса, будет настил, будут инженерные решения, на которых уже будет высажен парк, реализовано благоустройство, беговые дорожки, и это будет пространство для жизни, проведения досуга, свободного времени».

Протяженность Московского монорельса составляет 4,7 километра. Он включает в себя шесть станций и проходит по маршруту от станции метро «Тимирязевская» до станции «Улица Сергея Эйзенштейна». Он был открыт в 2004 году и задумывался как туристический объект, позволяющий увидеть город с необычного ракурса, а также как дополнительный вид общественного транспорта.

В этом месте итак много парковых зон, и лучше бы монорельс просто заменили на трамвай, считает урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман:

«Новых вагонов нет, закупить их невозможно, возрождать производство вагонов — это как слетать, наверное, на Луну и обратно, может быть, такой полет будет даже чуть дешевле. Ну то есть это был вопрос времени. Ко всему прочему, помимо отсутствия самой техники, депо приходилось буквально заниматься каннибализмом, чтобы старые вагоны разбирать и поддерживать существующие на ходу. Помимо этих проблем, монорельс перевозил очень мало людей, и очень медленно, у него буквально скорость велосипеда и провозная способность маршрутки. Этот коридор очень важный, насыщенный, ему альтернатив нет до сих пор. Решили делать парк, что, с одной стороны, не самое плохое решение, но все-таки, на мой взгляд, было бы лучше, если бы там, как предполагалось и в советском генплане, и даже эксперты высказывали такие идеи, пустить трамвай, и в перспективе вообще продлить его за «Тимирязевскую», и там соединить две разорванные трамвайные линии Москвы. Таким образом, жители получили бы современный надежный. У меня самый большой вопрос вызывает, как люди туда будут подниматься и что будут делать со станциями монорельса, потому что этот вопрос обошли. Это самое сложное и дорогое сооружение, не очень понятно, будут все оставлять как есть — тогда это очень большие расходы, потому что там куча людей, куча электричества, техники, которую нужно ремонтировать. Если будут их закрывать, делать лестничные сходы, то это все упростит, но тогда доступность этого прохода будет затруднена. Например, нам показали только несколько картинок и общие цифры, то есть подразумевают, что возможно, даже финального проекта до сих пор нет. Можно предполагать, что там будет по-минимуму, и тогда есть риск того, что эта трасса монорельса будет пустой».

Несмотря на то, что монорельс не отображается на схемах московского метро, он является действующей линией, и пассажиры могут им пользоваться, как и другими видами транспорта. Он прежде всего локальный транспорт, то есть его судьба гораздо больше волновала местных жителей, чем вообще всех москвичей. Но отдельно жителей не спросили. Говорит житель Бутырского района Тимофей:

«Сейчас попасть от метро «Тимирязевская» или «Фонвизинская» на ВДНХ, монорельс — это единственный способ, достаточно быстрый, комфортный. От «Тимирязевской» до ВДНХ за 15-20 минут, без всяких пересадок, можно доехать. Расписание я, как местный житель, знаю наизусть, очень удобно, поэтому, если его убирают, или перестраивают, а при этом заместо него никакой альтернативы не возникает, то метро с пересадками, двумя, чтобы доехать от «Тимирязевской», крайне неудобно. Если вместо монорельса что-то другое сделают, а сейчас, например, строят эстакаду через Д-3, которая, возможно, и поможет создать, например, новый маршрут автобуса, тогда будет удобно, например, сесть на автобус на «Фонвизинской» или «Тимирязевской», и без всяких пересадок доехать до ВДНХ. В таком случае монорельс действительно утрачивает свою какую-либо пользу, и его можно спокойно сносить, или что-то из него делать красивое».

Когда парк с беговой дорожкой построят, то опытные спортсмены могут пробежать маршрут монорельса почти в пять километров за 15-20 минут или даже быстрее. Неподготовленным людям может потребоваться больше времени, возможно, от 30 минут.