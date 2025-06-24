Сергей Собянин: В Москве благоустроят территорию Алексеевского монастыря
Среди территорий в центре Москвы, подлежащих обновлению в этом году, - Алексеевский женский монастырь.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
- Сделаем центр Москвы еще уютнее и удобнее для жизни, - написал мэр в своем блоге. - В Красносельском районе уже проводим комплексное благоустройство территории Алексеевского ставропигиального женского монастыря во втором Красносельском переулке.
Речь идет о старейшей московской женской обители, чья история началась еще в XIV веке. Как подчеркнул Сергей Собянин, благоустройство добавит комфорта, возможностей для отдыха на свежем воздухе и сформирует законченный архитектурный облик храмового комплекса, посещаемого множеством прихожан.
На территории монастыря будут созданы пруд, беседка, прогулочные дорожки и мемориальные зоны. В первой зоне будут находиться кенотафы - таблички с фамилиями людей, захороненных на утраченном кладбище. А во второй разместят лапидарий - экспозиции фрагментов надгробий и других предметов, найденных на исторической территории обители.
У часовни иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет", кенотафов и цветника появится архитектурно-художественная подсветка, отметил мэр.