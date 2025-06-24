В Москве благоустроят территорию Алексеевского монастыря

Среди территорий в центре Москвы, подлежащих обновлению в этом году, - Алексеевский женский монастырь.

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Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Сделаем центр Москвы еще уютнее и удобнее для жизни, - написал мэр в своем блоге. - В Красносельском районе уже проводим комплексное благоустройство территории Алексеевского ставропигиального женского монастыря во втором Красносельском переулке.

Речь идет о старейшей московской женской обители, чья история началась еще в XIV веке. Как подчеркнул Сергей Собянин, благоустройство добавит комфорта, возможностей для отдыха на свежем воздухе и сформирует законченный архитектурный облик храмового комплекса, посещаемого множеством прихожан.

На территории монастыря будут созданы пруд, беседка, прогулочные дорожки и мемориальные зоны. В первой зоне будут находиться кенотафы - таблички с фамилиями людей, захороненных на утраченном кладбище. А во второй разместят лапидарий - экспозиции фрагментов надгробий и других предметов, найденных на исторической территории обители.

У часовни иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет", кенотафов и цветника появится архитектурно-художественная подсветка, отметил мэр.