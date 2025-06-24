Метеоролог предупредила об очень низком давлении в Москве

В Москве в четверг, 26 июня, ожидается очень низкое давление — показатель в 734 миллиметров ртутного столба станет вторым самым низким после рекорда 1993 года. Об этом во вторник, 24 июня, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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Она отметила, что низкое давление в столице негативно повлияет на самочувствие метеозависимых горожан, передает Telegram-канал «Агентство «Москва».

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, на текущей неделе жителей Москвы и Подмосковья ожидает прохладная погода, температура будет колебаться в диапазоне от 15 до 22 градусов. Также местами в столичном регионе «будет поливать дождик».

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в свою очередь подчеркнул, что самыми холодными днями на неделе станут четверг и пятница — в эти дни в отдельных районах столицы температура не превысит 14–17 градусов. Кроме того, по словам специалиста, дожди будут идти в Москве и Московской области на протяжении всей недели.