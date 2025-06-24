Метеоролог предупредила об очень низком давлении в Москве

Метеоролог Позднякова предупредила об очень низком давлении в Москве
В Москве в четверг, 26 июня, ожидается очень низкое давление — показатель в 734 миллиметров ртутного столба станет вторым самым низким после рекорда 1993 года. Об этом во вторник, 24 июня, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Она отметила, что низкое давление в столице негативно повлияет на самочувствие метеозависимых горожан, передает Telegram-канал «Агентство «Москва».
По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, на текущей неделе жителей Москвы и Подмосковья ожидает прохладная погода, температура будет колебаться в диапазоне от 15 до 22 градусов. Также местами в столичном регионе «будет поливать дождик».
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в свою очередь подчеркнул, что самыми холодными днями на неделе станут четверг и пятница — в эти дни в отдельных районах столицы температура не превысит 14–17 градусов. Кроме того, по словам специалиста, дожди будут идти в Москве и Московской области на протяжении всей недели.