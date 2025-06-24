Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

На следующей неделе в столичный регион вернется тепло. Об этом рассказал RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Сегодня в Москве солнечно, но синоптик предупреждает, что уже вечером с запада придет холодный фронт. В среду, четверг и пятницу в Москве ожидаются дожди.

"Температура - 16-18 градусов", - отмечает Шувалов.

Только в субботу в столице распогодится и выходные будут без дождей. Температура при этом окажется по-прежнему ниже климатической нормы. Затем в столичный регион придет следующий циклон, после которого атмосферные процессы перестроятся и температура воздуха пойдет вверх.