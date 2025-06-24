Собянин назвал имя московской школьницы, которая сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Надежда Яшмолкина, выпускница школы №1514, получила высший балл по всем четырем предметам: русскому языку, профильной математике, информатике и физике, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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В течение года девушка побеждала в шести профильных олимпиадах. Участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике.

"Основной период проведения ЕГЭ закончится в начале июля, и тогда мы подведем окончательный итог, - пишет мэр. - Но на данный момент такой выдающийся результат - 100 баллов по всем предметам - в стране только у Надежды".

Девушка, по словам мэра, планирует сделать карьеру в сфере ИТ. Сейчас выбирает между ВШЭ, МГУ и Бауманкой.