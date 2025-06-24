Москвичи проголосовали за парк на месте монорельса

На месте монорельсовой дороги появится парк, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, отметив что это определили жители столицы во время голосования в проекте "Активный гражданин".

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За создание первого в России круглогодичного прогулочного пространства на высоте отдали голоса 71 процент москвичей.

"Парк с бесплатным и круглосуточным входом площадью 40 тыс. кв. м с беговой дорожкой, аллеями, кафе и зонами отдыха станет новой достопримечательностью на карте Москвы. Он будет рассчитан на любой досуг: встречи с друзьями и близкими, спорт, прогулки с собаками или отдых с детьми", - пишет мэр.

Парковое пространство свяжет 5 районов, в которых живут 300 тысяч человек. Ожидаемая посещаемость - до 20 тысяч человек в день.

Желание городских властей расстаться с необычным транспортом глава города объяснил тем, что монорельсу уже больше 20 лет, но он так и не смог стать полноценной частью транспортной инфраструктуры, не получил большой популярности у горожан. А технологии, которые были передовыми тогда, - устарели. Из уважения к прошлому в парке сохранят частичку истории - оставят несколько вагонов.