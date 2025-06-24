В Москве программа ко Дню молодежи пройдет на 250 площадках

Программа в честь Дня молодежи объединит 250 локаций по всей столице, включая ВДНХ, парки, музеи, культурные центры, улицы и бульвары.

Самым масштабным событием станет фестиваль "День молодежи", основные мероприятия которого организуют на Болотной площади, сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"Фестиваль посвятят патриотизму, карьере, творчеству, спорту и волонтерству. Его главная тема - "Знай. Люби. Гордись. Приумножай". Ребят ждут встречи с участниками специальной военной операции, экскурсии, благотворительные акции, соревнования и мастер-классы. Много интересного будет и в других районах столицы", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что на фестивале "День молодежи" выступят молодые музыкальные коллективы и популярные артисты, эксперты проведут карьерные консультации, желающим предложат присоединиться к художественным пленэрам и созданию сувениров. Более 40 мероприятий подготовили культурные площадки города - ВДНХ, музеи и парки. Интерактивная программа включает викторины, мастер-классы, лекции и спортивные турниры. На ВДНХ организуют несколько экскурсий, в том числе в центре "Космонавтика и авиация", где расскажут о первых космонавтах, их детстве и становлении.

Кроме того, москвичей и гостей столицы ждут на книжной выставке "Молодость - это фантастика" в Культурном центре ЗИЛ и на поэтическом марафоне в Доме А. Ф. Лосева, где свои стихи будут читать молодые авторы. В Измайловском парке пройдет молодежный межнациональный фестиваль со спортивными и танцевальными соревнованиями, конкурсом граффити, мастер-классами по технике рисования аэрозольными красками, занятиями йогой и концертами. А в музее-заповеднике "Коломенское" выступят оркестры и джазовые коллективы.

В Дарвиновском музее организуют квест, участники которого подберут экспонаты для естественно-научного музея будущего и узнают о современных трендах в развитии науки. Также желающих пригласят на видеоэкскурсию со спецэффектами "Многообразие жизни на Земле". В Доме культуры "Михайловское" состоится фестиваль "ТиНАО. Притяжение", на котором молодежные коллективы и солисты Москвы и Подмосковья выступят с концертной программой. На окружных площадках проведут турниры по волейболу, настольному теннису, шахматам, дворовые спартакиады и товарищеские матчи по футболу.