Москвичам дали прогноз по купальному сезону

Возобновление купального сезона в Московском регионе станет возможным, если в начале июля установится антициклон. Такое условие назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

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По словам метеоролога, для достаточного повышения температуры антициклон должен продержаться в течение четырех-пяти дней. В таком случае вода сможет нагреться до плюс 20-21 градуса.

«Но пока такого не видно», — отметил Вильфанд.

От добавил, что сейчас температура воды в столице составляет всего плюс 16-17 градусов. В текущем году показатель уже достигал плюс 22 градусов, но в ближайшее время повторения таких условий не предвидится.

Ранее синоптик Александр Ильин предупредил москвичей, что в ближайшее время высокие температуры воздуха в Москве и области ждать не стоит. С 23 по 27 июня воздух прогреется максимум до плюс 18-23 градусов.