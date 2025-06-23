Зарплату до 350 тысяч руб. предложат на Всероссийской ярмарке вакансий в Москве

Федеральный этап ежегодной Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Москве 27 июня. В этом году ярмарка начнется на три дня раньше, и уже 24 июня можно отправляться на встречу с работодателями. Работу на ней обещают найти всей семье - и родителям, и детям, и бабушкам, и дедушкам. Причем предлагают "дорогие" вакансии - от 150 до 350 тысяч рублей в месяц, сообщил журналистам Андрей Тарасов, директор службы занятости населения Москвы, руководитель центра "Профессии будущего".

© Российская Газета

Участие в ярмарке примут более 150 работодателей, которые выставят свыше трех тысяч вакансий в разных сферах. "Ждет всех, кто хочет найти новую работу или задумывается о смене профессиональной деятельности. Работодатели специально приходят на ярмарку, чтобы быстро подобрать себе персонал, то есть в этот же день можно сразу подписать трудовой договор", - сказал Андрей Тарасов.

Участие в ярмарке примут более 150 работодателей, которые выставят свыше трех тысяч вакансий в разных сферах экономики

В этом году ярмарка семейная. Детей на ней познакомят с рынком труда, устроив кибершоу в профориентационном 5D-кинотеатре. В нем можно виртуально прокатиться в кабине поезда метро, заглянуть в цех сборки автомобилей, а на кухне приготовить очень вкусный торт "Москва".

Родители в это время смогут узнать, где найти дело по душе и заработать. "В среднем за свою жизнь человек меняет работу пять раз, но в ближайшие 10 лет все изменится, и человеку придется искать работу до 10 раз. И в этом большая заслуга искусственного интеллекта. Что же делать? Учиться! Каждый работодатель сегодня смотрит на навыки и опыт, прежде всего соискателя спрашивают: что ты умеешь делать руками? В нашем центре можно быстро получить новые навыки, отучившись по одной из 75 коротких программ (до 3,5 месяца обучения)", - продолжает Тарасов.

Столичный рынок труда, по его словам, настолько разный и интересный, что за один день ярмарку провести невозможно. Поэтому в центре "Профессии будущего" она начинается уже с 24 июня. В течение трех дней там пройдут открытые отборы по разным сферам - безопасности, транспорта и логистики, промышленности, строительства и другим.

Отмечалось, что больше всех сейчас получают многопрофильные специалисты, которые обладают знаниями в разных сферах.

Топ-5 самых высоких зарплат, которые обещают организаторы:

системный аналитик в АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" - до 300 тыс. руб.;

программист 1С в компанию "Натура Сиберика" - до 300 тыс. руб.;

инженер в компанию "Российские космические системы" - до 250 тыс. руб.;

фрезеровщик в ВНИИА им. Н.Л. Духова - до 250 тыс. руб.;

оператор станков с программным управлением в НПП "Торий" - до 210 тыс. руб.

Куда обращаться?