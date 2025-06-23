Пикник Афиши х Сбер в Коломенском: как звучал в Москве главный летний опен-эйр

Один день в эпицентре музыки и культуры — в Коломенское вернулся легендарный Пикник Афиши. Более 30 тысяч гостей, 25 артистов, а сколько эмоций от развлечений, гастрономических открытий и арт-объектов – подсчитать невозможно. Танцы под «Руки Вверх!» и ЛАУД, объятия под Сироткина и Лизу Громову, отдых в природном ландшафте, и уникальные находки на маркете и новые знакомства с близкими по духу. Это запомнится надолго!

© Афиша

Среди десятков тысяч гостей, фестиваль пришли поддержать: ex-главред российского Vogue и сооснователь бренда DIVNO Мария Федорова с дочерью Вероникой, актеры Слава Копейкин и Александр Новиков, семья российского певца, музыканта и продюсера Сергея Жукова, актрисы Кристина и Анжелика Каширины, Саша Киселева, блогеры Карина Оганнисян, Нина Рошиор, основатель коммуникационного агентства No Name Buro Идрис Гитинаев.

Музыкальный ландшафт: от ностальгии — к фрешменам

За один день на Пикнике Афиши х Сбер редкий концерт со специальной программой представил Mnogoznaal, DOPECLVB устроили долгожданный реюнион, а CREAM SODA доказали, что электронная музыка в России продолжает эволюционировать. Нежная поп-группа «Моя Мишель», харизматичная фрешгёрл от R’n’B Rozalia, искренние Uma2rman, энергичные герои пост-панка Сова — каждый создавал уникальную атмосферу на своей сцене.

Особый вайб дарили экс-участник и основатель культовых групп российского инди «Прыгай Киска», «Пасош» и «ОЗЁРА» Петар Мартич, рэпер GONE.Fludd, продюсер SP4K, а также целая «заря» фрешменов: «Внимание брусника!», nttrl, Cafard, Subu, «Груша» и многие другие. Когда же вечером зазвучали хиты «Руки Вверх!» и ЛАУД, пространство Коломенского превратилось в единое танцующее поле.

Мультиформатность как новый стандарт

За пределами музыкальных площадок гости исследовали кураторский маркет с концептуальными брендами (от аксессуаров и косметики до одежды и даже стильных пазлов) от Krakatau до Preacher Say Amen, пробовали авторский столичный стрит-фуд из более 40 гастропроектов: Fettuchiamo, «Культурный код», Salatnica, Shawarma Bar, «Другой Хлеб», Dodgy, YCP и других. Здесь, как и на сценах, тоже были свои премьеры. Например, уникальная поп-ап чайная от «Афиши Рестораны» и «Нитки», оформленная берёзовым срубом, стогами сена и полевыми цветами, создавала уютное пространство с чаем из самовара и деревенскими пирожками.

Фестивальное пространство объединило разнообразные активности: дерзкие граффити-баттлы от Граффити-Азбуки и Valgalo Company Walls, адреналиновые сайкл-тренировки от Rock the cycle, ментальная карта города с «Музеем Москвы», креативные образы с Dry&Go, Сhop Х Сhop, Arive Makeup и Birdie, медитативные йога-сессии интеллектуальные крафтовые игры-головоломки от Game in Game. Каждый элемент фестиваля работал на создание целостного иммерсивного опыта, где развлечения становились частью культурного кода.

Детская зона на «Пикнике» стала настоящим мини-фестом внутри фестиваля — здесь кипело творчество. Маленькие гости с ходу погружались в атмосферу «Афиши»: строили замки из гигантских конструкторов по мотивам русских былин, разыгрывали спектакли в собственном театре и даже выращивали «урожай» в необычной песочнице-огороде. И пока родители выбирали, куда сходить, дети уже ели мороженое из специального фудкорта и радостно разбирали гифт-боксы с сюрпризами.

© Афиша

Специально для фестиваля портал «Рамблер» создал умный ИИ-гид, который подсказывал гостям, что и в какой локации происходит прямо сейчас, а для тех, кто любит планировать заранее, мог составить индивидуальный план посещения в зависимости от музыкальных интересов и гастрономических вкусов пользователя.

Афтепати: «Пикник» до утра!

После Коломенского Пикник Афиши x Сбер продолжился в ночном формате. Афтепати прошло в Restaurant by Deep Fried Friends совместно с DIDENOK TEAM, где можно было сменить мягкую траву на твёрдый пол танцпола. И это не единственное перевоплощение! Хип-хоп команда DOPECLVB вновь раскачала зал своим возвращением, уже в формате диджей-сета. Электронный дуэт LAVBLAST представил новые треки, а Лёка Иорданян из группы «Источник», открывший главную сцену днём, стал одним из диджеев ночью. За пульт также встала Марина Зёмка, музыкальный продюсер «Пикника». Под биты MIRONOV, SAMURAI SLT, SEVADA + GUCCI KALE, YANA INDIGIRKA и FANTASTIC FRESH гости делились впечатлениями от прошедшего фестиваля и провожали его до утра.

Следующая остановка «Пикника»: Санкт-Петербург

9 августа фестиваль приедет в Северную столицу на Елагин остров вместе с легендами русского рока «Танцы минус», адептами поп-фанка «БАЗАР», Сироткиным, тимой ищет свет и многими другими. Программа и билеты здесь — Москва запомнила этот день, теперь очередь Петербурга.

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