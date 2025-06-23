На Красной площади воссоздали уникальный фонтан времен Парада Победы

23.06.25 80-летие легендарного Парада Победы на Красной площади отмечают в Москве. На брусчатке Красной площади воссоздана историческая обстановка 1945-го.

Впервые на площадке музея воссоздадут исторический фонтан Победителей, внешний вид которого будет таким же, как в июне 1945 года. Погрузиться в атмосферу того времени помогут театрализованные постановки и концертные выступления.

Ориентироваться на площадках музея посетителям будут помогать более 300 волонтёров. Вход на мероприятие свободный.