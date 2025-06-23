Синоптики огласили прогноз на лето

Пережить ещё несколько арктических вторжений и провести несколько недель во власти североатлантических циклонов предстоит москвичам в июле. У синоптиков неутешительный прогноз на середину лета: солнца они почти не увидят.

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Как стало известно "МК", после мощных дождей погода подготовила москвичам очередной неприятный сюрприз. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в последнюю неделю июня в столичном регионе будет погодная аномалия, которая случается примерно раз в 20 лет. Это так называемое арктическое вторжение, когда ночные температуры опускаются до -5 градусов.

В начале июля ситуация немного изменится к лучшему, но все же летней жары москвичам по-прежнему ждать не стоит. Температура будет ниже нормы на 2-3 градуса.

Впрочем, как заявляют в Росгидромете, для Первопрестольной летняя погода, когда столбики термометров не поднимаются выше 23 градусов, гораздо естественнее тропической жары. Просто за последнее десятилетие москвичи были избалованы высокими температурами. Теперь же они увидят лето таким, каким его наблюдал Пушкин и Толстой: теплым, сырым и безветренным.