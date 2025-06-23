У пары лебедей-шипунов из Лианозовского парка появилось пополнение

У знаменитой пары лебедей-шипунов, без которых просто невозможно представить Лианозовский парк, пополнение. Гордые родители охотно показывают, чему уже научили своих чад – плавать.

Разумеется, скользить по воде так же грациозно, как и взрослые лебеди, крохи ещё не умеют. Но очень стараются. А мама с папой всегда рядом. Готовы защитить потомство. Ну или показать, как утолять жажду.

Ромео и Джульетта - эталон верности. Вместе они больше 14 лет и стали символом Лианозовского парка. А вот шипунами называют их совершенно напрасно. В отличие от своих диких сородичей, эта пара миролюбива. Главное, не тревожить идиллию. Ведь завести птенцов в условиях мегаполиса непросто.