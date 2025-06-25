Две новые зоны отдыха у воды откроются в парках Москвы этим летом

Две новые зоны отдыха у воды под открытым небом появятся в парке «Москворецкий» и в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Как и в других бассейнах, продолжительность сеансов составит полтора — три часа, а стоимость — от 550 рублей для взрослых и 250 рублей для детей. Для комфорта гостей предусмотрены навесы и зонтики, которые уже включены в цену билета. Подробнее с условиями посещения можно ознакомиться на сайте.

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«Бассейны в парках Москвы становятся все популярнее у жителей и гостей города. Чтобы отдых был максимально комфортным, все зоны для купания оборудованы соответствующей инфраструктурой. Например, для посетителей предусмотрены шезлонги с зонтиками и камеры для хранения вещей. Всего в этом сезоне в парках будет работать 14 бассейнов», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

На каждой из новых площадок расположено по два бассейна: большой (глубиной 1,4 метра) и маленький (0,6 метра).

Для обеспечения безопасности в бассейнах используется система водоподготовки: вода проходит круглосуточную многоступенчатую фильтрацию, очистку и постоянный лабораторный контроль. После каждого сеанса проводится техническое обслуживание. Все зоны для плавания оснащены системой подогрева, что позволяет поддерживать комфортную температуру воды в любую погоду.

На площадках также будут работать платные пункты проката, где можно арендовать полотенца, а также приобрести нарукавники и одноразовые тапочки.

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