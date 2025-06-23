Детеныши бинтуронгов впервые родились в российском зоопарке

В Новосибирском зоопарке впервые в России произошло пополнение в семействе бинтуронгов: на свет появились двое малышей. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщила пресс-служба зоосада.

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Уточняется, что бинтуронги занесены в Красную книгу. Им присвоен статус уязвимого вида, что подчеркивает важность появление потомства для поддержания их популяции.

Бинтуронги известны также как «медвежьи кошки» благодаря их кошачьему телосложению и медвежьей походке.

— В Новосибирском зоопарке бинтуронги содержатся с 2010 года. Сейчас у нас живут две пары этих животных, — сообщает Telegram-канал зоосада.

8 июня в террариуме зоопарка столицы родился детеныш островной куфии — разновидности ядовитых змей из подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых. Представители этого вида находятся в павильоне «Хижина змеелова» на старой территории зоопарка.

Ранее в Московском зоопарке случилось еще одно пополнение: с интервалом в несколько дней родились два детеныша сычуаньского такина. Посетители Московского зоопарка могут увидеть детенышей на экспозиции «Копытный ряд» на новой территории.