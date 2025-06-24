ВДНХ готовится встретить выпускников

На главной выставке страны с 27 на 28 июня пройдет праздник московских школьников - городской выпускной. Он соберет свыше 45 тысяч выпускников, их родителей и педагогов. Всю интригу будущего праздника мы не раскроем, но частью секретов подготовленной программы поделимся.

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По многолетней традиции главных звезд вечера - выпускников - встречать будут на красной ковровой дорожке. Раскатают ее от главного входа на ВДНХ. Сейчас здесь устанавливают рамки металлодетекторов. Боковые входы у арки главного входа, а также все боковые и второстепенные входы на территорию, ближе к празднику перекроют празднично оформленными баннерами и выставят охрану. Войти на территорию ВДНХ можно будет только с именным пригласительным билетом с QR-кодом в составе организованных групп школы. Для безопасности место проведения праздника, а это территория внутри кольцевой дороги от Главного входа до Каменских прудов, будет перекрыта для посторонних.

Темой выпускного объявлен "Код поколения". Программа на двух десятках интерактивных площадок будет столь обширная, что заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала ее "целой вселенной" с шоу и интерактивом. В течение ночи для ребят выступят 55 известных артистов. Среди них, например, SHAMAN, группы Dabro, Amirchik, Татьяна Куртукова, Mona, Юля Гаврилина и другие. Будут площадки под караоке, диджей-пульт, танцевальный батл, компьютерные игры... Фотозоны разместят на фоне достопримечательностей выставки.

Связующей нитью праздника станет иммерсивное шоу, в рамках которого выпускники будут разгадывать код своего поколения. Тех же, кто любит музеи, ждут ночные экскурсии по павильонам выставки. Продлятся они до 03.00. Еще через час завершатся развлекательные мероприятия. До 6.00 утра 28 июня ребят ждет дискотека.