Синоптик: высоких температур в столичном регионе не ожидается

Существенного потепления в Москве не предвидится, а дожди будут продолжаться. Об этом в понедельник, 23 июня, заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам метеоролога, в течение недели температура воздуха ожидается в пределах 18–23 градусов тепла. Ильин отметил, что самым теплым днем станет вторник, а наиболее низкие температуры ожидаются в четверг и пятницу.

Синоптик добавил, что дожди Московскую область покидать не собираются. В среду пройдет небольшой дождь, а в четверг ожидается гроза.

— Ветер в течение недели будет менять свое направление. Во вторник порывы могут быть до 15 метров в секунду, — заявил Александр Ильин в разговоре с RT.

В текущий момент в столице наблюдается адвекция холодных воздушных масс, и она продлится до конца рабочих дней следующей недели. В этот период в городе будет преобладать облачная погода с дождями. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

О том, что дожди продолжат идти в столичном регионе на этой неделе, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик рекомендовал одеваться теплее и носить с собой зонты.