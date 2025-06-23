Почти тысячу лифтов заменили в столичных жилых домах в рамках программы капремонта

Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году в рамках региональной программы капитального ремонта заменили почти 1 тыс. лифтов в многоквартирных домах. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили около 49,2 тыс. лифтов. В этом году обновим в общей сложности свыше 4,2 тыс. лифтов, больше всего – в Юго-Западном (740), в Восточном (639) и Южном (567) административных округах», – отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.

«С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств», – подчеркнул Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что используется оборудование отечественного производства, по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.