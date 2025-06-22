Собянин обратился к москвичам в День памяти и скорби

В годовщину начала Великой Отечественной войны Сергей Собянин напомнил горожанам о стойкости и героизме народа, вставшего на защиту родной земли.

«Сегодня — День памяти и скорби. 84 года назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Началась Великая Отечественная война — самая страшная война в истории человечества», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Четыре огненных года явили миру образцы несгибаемой стойкости, массового героизма и самоотверженности во имя Отчизны. Великая Победа была завоевана ценой десятков миллионов жизней. Около 400 тысяч москвичей не вернулись домой — почти каждый второй из ушедших на фронт.

«Мы склоняем головы перед памятью погибших в священной войне, восхищаемся беспримерным подвигом победителей. И передаем новым поколениям бесценное наследие наших героических ветеранов. Вечная слава и вечная память павшим за свободу и независимость Родины», — добавил Сергей Собянин.

21 и 22 июня по случаю Дня памяти и скорби, в Москве по традиции проходят две знаковые акции — «Линия памяти» на Крымской набережной в парке искусств «Музеон» и «Вахта памяти. Вечный огонь» в Александровском саду. Добровольческий корпус принимает участие в них уже в 11-й раз. Помогают посетителям акции более 200 волонтеров.

На Крымской набережной в парке искусств «Музеон» ночью 21 июня загорелось 1418 свечей. Каждая из них — символ одного из дней войны. Волонтеры в военной форме фронтовых лет зажгли свечи около 1418 табличек и будут поддерживать огонь на протяжении 26 часов: с 22:00 21 июня до 23:59 22 июня. Первую свечу символично зажгли от частицы Вечного огня на Поклонной горе.

Любой желающий также может зажечь свечу и тем самым напомнить себе и своим близким о важности сохранения памяти о страшных годах войны. Свечи продолжат гореть весь день 22 июня.

В четыре часа утра участники акции прослушали документальную запись сообщения Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны. Она также прозвучала в Александровском саду на акции «Вахта памяти. Вечный огонь». Жители города и туристы, юноши и девушки из молодежных объединений, общественных организаций и патриотических клубов и ветераны специальной военной операции (СВО) почтили память погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания.

Волонтеры будут раздавать цветы и свечи. В вечернее и ночное время в качестве помощников могут выступать только совершеннолетние добровольцы, днем — волонтеры от 16 лет и старше. До начала акций прошли обязательные инструктажи по технике безопасности и правильному обращению с огнем.