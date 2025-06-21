Собянин рассказал о ключевых направлениях развития Москвы

В перечень ключевых отраслей в столичной экономике входит микроэлектроника, информационные технологии, программное обеспечение, фармацевтика, робототехника, космическая техника, самолетостроение и другие направления. Об этом в субботу, 21 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Он отметил, что в 2024 году объем инвестиций в столичную экономику превысил восемь триллионов рублей, и ежемесячно в городе регистрируются 10 тысяч новых предприятий. Собянин указал на важность избегания стагнации и поддержки роста в базовых отраслях — обрабатывающем производстве, высоких технологиях, науке и креативной экономике.

Главной мерой поддержки предпринимателей мэр Москвы назвал инвестиции города в инфраструктуру.

— Несмотря на все сложности, мы продолжаем вкладываться в социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, строительство метро, дорог. <...> На каждый вложенный государственный, бюджетный рубль мы получаем 10 рублей частных инвестиций, которые возвращают нам бюджетные деньги буквально в течение года, двух–трех лет, — подчеркнул Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В тот же день Собянин сообщил, что стабильно высокий интерес представителей бизнеса подтверждает их уверенность в потенциале как Москвы, так и страны.

20 июня мэр Москвы выступил на ПМЭФ, затронув важные для столицы темы, такие как космическое направление, оборонная сфера, строительство и экономика. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».