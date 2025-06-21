Четыре новые станции на Троицкой линии метро могут открыть в День города

В День города могут открыть четыре новые станции Троицкой линии Московского метрополитена. Об этом в субботу, 21 июня, рассказал мэр столицы Сергей Собянин во время технического пуска.

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Речь идет об участке от «Новаторской» до «ЗИЛ». В него будут входить новые станции «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».

— Уважаемые коллеги, в Москве закончили основные строительные работы еще четырех станций метро, это Троицкая линия, от «Новаторской» до «ЗИЛа». Важно то, что из четырех станций три имеют пересадки на другие линии метро, — добавил глава города.

Также Собянин рассказал, что теперь для 600 тысяч жителей Москвы метро станет намного ближе.

— Три месяца дается на то, чтобы завершить все инженерные работы, провести пусконаладку. Я надеюсь, что в День города эти станции примут своих первых пассажиров, — цитирует слова мэра Москвы агентство городских новостей «Москва».

Ранее глава города рассказал, что строительство метрополитена в столице становится все более ориентированным на использование отечественного оборудования.