На следующей неделе в Москве начнутся затяжные дожди. Температура воздуха будет заметно ниже нормы, в диапазоне от 16 до 22 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Синоптик предупредил, что в регионе постоянно будут идти небольшие дожди.

«На следующей неделе воздушные массы в Москве будут перемещаться с севера, они будут насыщены влагой», — объяснил он.

Температура в ночь на понедельник будет около 8-10 градусов, днем — 18-20 градусов. Во вторник прогнозируется около 21-22 градусов.

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С четверга и до конца недели погода будет облачной с прояснениями, пойдут небольшие дожди. Ночью температура опустится до 7-12 градусов, днем 17-20 градусов.