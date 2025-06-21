Иммерсивный музей к 80-летию Парада Победы открылся на Красной площади

На Красной площади начал работу уникальный иммерсивный музей, посвященный 80-й годовщине Парада Победы. Экспозиция площадью более 16 тысяч квадратных метров будет доступна для посещения с 21 по 24 июня. Проект включает несколько тематических зон, воссоздающих атмосферу июня 1945 года.

Каждый из тематических блоков экспозиции «Москва встречает Победу» раскрывает одну из сторон столичной жизни того времени. Здесь можно узнать о кинематографе, спорте, транспорте и торговле, а также о праздничных мероприятиях эпохи 1940-х. Иллюстрации расскажут о том, как страна с военных рельсов возвращалась к мирному времени. Кроме того, гости увидят модули с витринами и артефактами, графическим материалом, картами, инфографикой и подлинными вещами маршалов Победы.

Помимо этого, гостей и жителей столицы ждут иммерсивные представления — музыкальные и стихотворные зарисовки, театрализованные постановки.

Сориентироваться в пространстве музея под открытым небом посетителям помогут более 300 столичных волонтеров.