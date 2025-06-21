В столице откроются два новых центра ментального здоровья

В этих учреждениях помогают людям с психосоматическими нарушениями, у которых не находят физиологических отклонений.

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В ближайшие годы в столице откроют два новых центра ментального здоровья. Медицинские учреждения нового профиля оказывают помощь москвичам с психосоматическими расстройствами, неврозами, страхами, фобиями и стрессами в амбулаторных условиях. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«В прошлом году мы открыли два центра ментального здоровья. За год к нам обратились больше 25 тысяч москвичей. В центрах им помогают квалифицированные психотерапевты вместе с командой психологов. Очень важно, что эти центры не работают сами по себе — они работают с поликлиниками. Потому что, как правило, когда люди чувствуют определенные недомогания, головную боль, боль в спине, ком в горле, они обращаются в больницы, сдают анализы, переходят от одного специалиста к другому, но никаких физиологических нарушений у них не находят. А это как раз могут быть признаки вот таких психосоматических состояний, которые требуют специализированного лечения, и уже врачи поликлиники направляют людей в такие учреждения. В центрах ментального здоровья людям действительно помогают, и они чувствуют облегчение. Для нас это очень важно. Так как центры ментального здоровья пользуются спросом, мы приняли решение в ближайшие годы открыть еще два таких учреждения в Москве», — рассказала Анастасия Ракова.

Она отметила, что в течение года в центры обращались в основном женщины работоспособного и социально активного возраста. Мужчины составили лишь пятую часть от всех пациентов. В числе самых распространенных жалоб на первичной консультации — психосоматические нарушения, хроническое болевое расстройство, депрессии, фобии, страхи, панические атаки, тревога и повышенная озабоченность своим здоровьем.

Центры ментального здоровья открыли в столице в 2024 году по поручению Сергея Собянина. Москвичи смогут получить в таких учреждениях современную диагностику и полное амбулаторное лечение, а также консультации психологов в случае стрессовых ситуаций, посттравматических синдромов, невротических состояний и снижения настроения. Специалисты проводят индивидуальные и групповые консультации в офлайн- и онлайн-формате.