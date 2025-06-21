В Музее Победы реликвии красноармейцев передали их потомкам

20 июня, в преддверии Дня памяти и скорби, в Музее Победы прошла торжественная церемония передачи потомкам фронтовиков документов, наград и личных вещей, обнаруженных в ходе поисковых экспедиций. Акция состоялась в рамках патриотической акции и вечера памяти «Победа многонациональна». Организатором мероприятия выступил Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Участниками события стали сенаторы РФ, депутаты, представители посольств Республики Таджикистан и Азербайджанской Республики, поисковые отряды и родственники погибших воинов.

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— Я очень благодарен тем людям, которые беззаветно и совершенно без всякой корысти занимаются восстановлением памяти тех, кто нас защитил. В этих рядах поисковики, молодые ребята, которые помнят о подвиге дедов, прадедов, которые чтят их и хотят отдать последнюю дань уважения к их завоеваниям, — отметил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Судьбы четырех участников Великой Отечественной войны установили поисковики во время экспедиций в Смоленской области и архивной работы в 2024–2025 годах. Так, поисковый отряд «Спас» в 2024 году на территории Смоленской области обнаружил медаль «За боевые заслуги», но без останков солдата. Поисковики установили имя владельца. Им оказался Муртаза Эрданов 1916 года рождения, призванный на Великую Отечественную войну из Самаркандской области Таджикистана. В годы войны он попал в плен, но сумел бежать. Именно в тогда скорее всего и была утеряна награда. После 1945 года Муртаза Эрданов вернулся домой, работал учителем, стал главой большой семьи и отцом пятерых детей. Потомки Муртазы Эрданова до сих пор живут в Таджикистане. На встречу в Музей Победы приехали его внук Бахтиер Эрданов с женой Мафтуной и детьми Умарой и Лолой.

— Хотел бы сначала поблагодарить всех вас. Огромное вам большое-большое спасибо, поисковому отряду отдельное спасибо. Низкий поклон от нас, от всей нашей семьи, от всех наших родственников. Мы сначала не поверили. Но мы не могли не приехать, мы обязаны были приехать, потому что это память, это подвиг нашего дедушки, не только нашего дедушки, всего Советского Союза, — рассказал Бахтиер Эрданов.

Во время церемонии родственникам были переданы реликвии еще трех красноармейцев, погибших во время боев в Смоленской области - Мамеда Худавердиева из Азербайджана, бурята Замагана Андреева и Семена Жаркова. Например, личность Мамеда Худавердиева удалось установить благодаря ложке, на которой были указаны его инициалы и фамилия. В результате кропотливой работы в архивах поисковики выяснили кому она принадлежала. Во время памятной акции эта реликвия была передана племяннику героя.

На церемонии звучали песни военных лет. Память всех павших почтили минутой молчания.