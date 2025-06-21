Природные территории Москвы свяжут между собой в единое зеленое пространство

Новые подходы к управлению предусматривают создание единого зеленого каркаса и объединение локальных природных территорий в связанное пространство. Об этом рассказал руководитель Центра древесных экспертиз и член экспертного совета по развитию и охране зеленого фонда Москвы Сергей Пальчиков.

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Зеленые насаждения не только служат средой обитания для множества организмов, но и сами зависят от их присутствия. Поддержание высокого биоразнообразия в городской среде помогает природе формировать устойчивый баланс, снижая затраты на уход за деревьями и кустарниками.

Правильно подобранные виды растений с учетом потребностей птиц и насекомых позволяют привлекать полезных животных, естественным образом сдерживающих распространение вредителей. Так, насекомоядные птицы помогают контролировать численность таких вредителей, как короеды или ясеневые златки.

Чтобы сохранить эту экосистему, важно обеспечивать живым организмам свободное передвижение по зеленым зонам города.

Это способствует укреплению здоровья насаждений, которые, в свою очередь, создают комфортную среду для жизни человека — очищая воздух, снижая шум, выделяя кислород и помогая сохранять прохладу в жару.

— Одно из важных, необходимых решений — связать разрозненные природные уголки столицы в единое пространство, что находит отражение в обновляемом законодательстве о зеленом фонде Москвы. Таким образом мы дадим возможность живым организмам — насекомым и птицам — легче перемещаться между зелеными пространствами, расселяться, находить кров и пищу. Живые организмы в свою очередь дают деревьям возможность поддерживать жизнеспособность, вырастать до крупных размеров и как минимум до 70 лет в условиях города эффективно выполнять экосистемные функции, — цитирует Сергея Пальчикова сайт мэра Москвы.

Ранее Роспотребнадзор представил столичные зоны отдыха, подходящие для купания и загара этим летом. На данный момент разрешено плавать в 7 местах, а всего к приемке предъявлено 12 таких зон.