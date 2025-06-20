В Московском регионе выпала треть месячной нормы осадков

Около 36% от месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за 12 часов в пятницу. В Москве осадки достигли 12 мм, что составляет 15% от климатической нормы июня, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"1/3 месячной нормы пролилась на столичный регион за 12 часов. <...> За полдня на базовой московской метеостанции ВДНХ зафиксировано 12 мм осадков, что составляет 15% от климатической нормы июня. В Бутово выпало 5 мм, на Балчуге - 6 мм, Тушино - 7 мм. В Подмосковье самыми дождливыми оказались Черусти и Павловский Посад - 10 мм, Дмитров - 11 мм, Долгопрудный и Электроугли -14 мм, Электросталь - 27 мм, что составляет 36% от всей июньской нормы", - написал синоптик в Telegram-канале.