Собянин: признаков возвращения иностранных инвесторов в Москву пока не наблюдается

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на данный момент отсутствуют явные сигналы от зарубежных инвесторов о намерении вернуться в столицу России. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Пока таких сигналов нет, но продолжается изучение возможностей и запросов», — подчеркнул Собянин, отвечая на вопрос о намерениях иностранных инвесторов вернуться в Москву.

Собянин добавил, что пока поступает лишь информация о начальных этапах возможного возвращения, но реальных шагов со стороны иностранных компаний пока не наблюдалось.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова положительно отозвалась о выступлении президента Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В интервью РИА Новости она подчеркнула, что речь президента была исполнена уверенности и ясности понимания национальных интересов.