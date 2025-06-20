В Москве 40% трудоспособного населения занято в МСП

Количество трудоспособного населения на малых и средних предприятиях (МСП) Москвы составляет 40%. На них приходится около 30% городской экономики, сообщила на сессии ПМЭФ заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"У нас 40% занято в МСП, при этом вклад в экономику [составляет] <...> 30%. Понятно, что это тоже огромное количество субъектов предпринимательства, и там для каждого из них адресно и точечно решить задачи производительности труда невозможно. Мы здесь идем сейчас по программам обучения для субъектов МСП. Мы разработали курс по технологиям бережливого производства и сейчас запускаем его в Москве", - рассказала Багреева.

По ее словам, в настоящее время город реализует проекты по повышению производительности труда в первую очередь в пяти ключевых отраслях городской экономики: обрабатывающей промышленности, торговле, строительстве, туризме и транспорте, на которые приходится 90% всех компаний - участников проекта "Производительность труда". Эти отрасли обеспечивают порядка 50% занятости населения города, а их доля в экономике Москвы составляет около 35%.

Багреева добавила, что также Москва реализует проекты по внедрению бережливых технологий в органах власти и подведомственных городу организациях.

"К проекту уже присоединились 16 городских организаций в сфере транспорта, строительства, ресурсоснабжения, такие как "Мосгортранс", "Мосинжпроект", "ОЭК", "Мосводоканал" и другие. Также мы расширяем проект на бюджетную сферу, что позволит повысить эффективность госучреждений и качество предоставляемых москвичам услуг", - отметила заммэра.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.