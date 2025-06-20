Москвичам посоветовали не ждать жары до конца месяца

До конца июня жителям Москвы не стоит ожидать повышения температуры выше отметки в +25 градусов, об этом заявила синоптик.

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Как сообщила Татьяна Позднякова изданию «Осторожно, Москва», до конца текущего месяца столбики термометров в столице вряд ли поднимутся выше указанной отметки. По ее словам, настоящее тепло придет в город только с наступлением июля.