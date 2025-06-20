Москвичам посоветовали не ждать жары до конца месяца
До конца июня жителям Москвы не стоит ожидать повышения температуры выше отметки в +25 градусов, об этом заявила синоптик.
Как сообщила Татьяна Позднякова изданию «Осторожно, Москва», до конца текущего месяца столбики термометров в столице вряд ли поднимутся выше указанной отметки. По ее словам, настоящее тепло придет в город только с наступлением июля.
«По-настоящему теплая погода, напоминающая майскую, вернется в Москву не раньше начала июля. До этого времени, в оставшиеся дни июня, температура воздуха будет на несколько градусов ниже средних многолетних значений», – уточнила Позднякова.