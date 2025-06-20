Собянин и Греф подписали соглашение о строительстве серфинг-центра

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин заключили соглашение о сотрудничестве в строительстве всесезонного спортивно-рекреационного курорта нового поколения. Документ подписали на стенде Москвы на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

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«Мы создадим в СберСити место, где можно будет заниматься сёрфингом круглый год. Такой комплекс идеален как для любителей, так и для профессиональных сёрфингистов. Новейшие технологии, которые мы используем, позволят имитировать океанские волны с высокой точностью. Это будет уникальный опыт для России и всего мира. Более того, центр прекрасно подходит и для семейного отдыха. Я благодарен Правительству Москвы за поддержку и уверен, что проект станет символом динамичного развития города», — рассказал Герман Греф.

Курорт появится в активно развивающемся районе на западе Москвы в Рублево-Архангельском. Запуск запланирован на 2028 год. В центре помимо серфинг-пространства будет аквапарк и термальные зоны со спа и фитнесом, общая площадь курорта превысить 12 тыс. кв. м.