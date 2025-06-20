Собянин: беспилотный трамвай в Москве начнет курсировать с пассажирами в этом году

Беспилотный трамвай в столице начнет курсировать с пассажирами в 2025 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«А что касается городского транспорта, мы точно двигаемся по этому направлению (беспилотный транспорт – прим. Агентства «Москва»). И в этом году беспилотный трамвай уже поедет с пассажирами. То есть это уже конечная фаза, конечная стадия развития беспилотного транспорта, трамвая. В этом году мы запустили уже, обкатываем беспилотные поезда метро, пока без пассажиров. На будущий год планируем запустить с пассажирами. У нас много видов транспорта, которые могут быть беспилотными, в том числе и наши великолепные электрические трамвайчики», – сказал Сергей Собянин.

Он также напомнил, что сегодня в Москве был открыт третий регулярный маршрут речного электротранспорта «Новоспасский – ЗИЛ».