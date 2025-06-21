Современный жилой квартал с инфраструктурой появится в Бутырском районе

Собственники земли и недвижимости в Бутырском районе реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий и возведут современный жилой квартал. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

— Объем инвестиций в развитие площадки оценивается более чем в 143 миллиарда рублей, а бюджетный эффект может составить около 936 миллионов рублей в год, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Компании «К-Инвест» и «АПЕКС», которые входят в концерн «КРОСТ», в течение 11 лет построят городской квартал с сопутствующей инфраструктурой на площади 13,96 гектара. Там возведут 482 тысячи квадратных метров жилья, а также свыше 26 тысяч квадратных метров объектов социальной и общественно-деловой инфраструктуры.

Около жилого квартала среди прочего появится образовательный комплекс, рассчитанный на 650 учеников и 300 воспитанников. Кроме того, в шаговой доступности от участка находятся станции «Бутырская» Люблинско-Дмитровской линии метро и станция Останкино МЦД-3. Проект позволит создать в районе более 1,6 тысячи новых рабочих мест.