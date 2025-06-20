В Москве открылся новый маршрут электросудов

В Москве сегодня открылся новый регулярный маршрут речного электротранспорта "Новоспасский - ЗИЛ". Круглый год современные трамвайчики будут ходить по Москве-реке через четыре района: Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, который в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия нового маршрута.

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Московскому речному транспорту на электрическом ходу нет аналогов в мире. Всего за два года он стал невероятно популярен у москвичей. За это время на электросудах на первых двух маршрутах - от Киевского вокзала до парка "Фили" и от ЗИЛа до Печатников - москвичи совершили два миллиона поездок. Третий маршрут "Новоспасский - ЗИЛ" протяженностью 5,4 км улучшит транспортное обслуживание развивающейся территории бывшей промзоны ЗИЛ, где формируется новый городской район и планируется возвести 8,5 млн кв.м недвижимости. Поездка от Новоспасского монастыря до ЗИЛа займет порядка 55 минут - это быстрее, чем ехать в час пик на наземном городском транспорте или личном автомобиле. А, к примеру, от Дербеневской набережной до стадиона "Торпедо" теперь можно добраться в четыре раза быстрее - вместо прежних 40 минут на автобусе теперь на трамвайчике всего за 10 минут.

По новому маршруту будут ходить шесть современных электросудов с интервалом в час-пик 15-18 минут. Мэр города пообещал, что на этом развитие регулярного речного электротранспорта не остановится. "Будем активно развивать этот важный проект, востребованный москвичами", - сказал он.

На новом маршруте шесть остановок: причалы "Новоспасский", "Дербеневская набережная", "Торпедо", "Симоновский", "Автозаводский мост" и "ЗИЛ". Причем с последнего причала можно пересесть на второй речной маршрут и добраться по реке, например до Печатников. На каждом причале, как и на остановках городского транспорта, есть табло с онлайн-расписанием.

Ехать же на новых электросудах одно удовольствие. Для удобства пассажиров в них теперь еще больше мест - 56 вместо 50 в прежних судах. Кроме удобных кресел и столиков, за которыми можно поработать в дороге или выпить кофе, в них есть информационные экраны и USB-зарядки, красивый салон с подсветкой и система климат-контроля. Есть в салоне и площадки для перевозки самокатов и велосипедов. Большие панорамные окна и остеклённая крыша позволяют любоваться живописными видами и достопримечательностями Москвы. По традиции они получили названия по именам малых рек столицы - "Бусинка", "Десна", "Очаковка", "Чечёра" и прочие.

Оплатить проезд, кстати, можно привычными способами: билетом "Кошелек" карты "Тройка" (300 рублей по будням и 450 рублей по выходным), абонементом "Единый" на 30, 90 и 365 дней без дополнительной платы, банковской картой/СПБ (350 рублей по будням и 500 рублей по выходным) или по биометрии (200 рублей по будням и 350 рублей по выходным). Детей до 7 лет в сопровождении взрослого на борт пропускают бесплатно.

Справка "РГ"

С запуском речного электротранспорта альтернативные варианты поездок получили свыше 1,8 млн человек, проживающих в 22 районах Москвы. За время работы регулярных маршрутов ими воспользовались свыше 2 млн пассажиров. Ожидается, что к 2030 году на Москве-реке будут работать 7 маршрутов.