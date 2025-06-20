Собянин: Москва является центром космических технологий России

Столица является центром космических технологий России.

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Об этом в пятницу, 20 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на полях Петербургского международного экономического форума.

— Москва является центром космических технологий в нашей стране. Мы делаем все, начиная с электроники и заканчивая важнейшими компонентами спутника. Очень важно, что на этой поляне появляются новые, современные игроки, которые порой даже теснят старых, показывая хорошие новации, хорошую динамику развития. Так что надеюсь, что у нас все получится, новые спутники будут у нас в космосе, — приводят его слова в правительстве Москвы.

Московские предприятия ежегодно увеличивают объемы производства и расширяют ассортимент продукции, способствующей освоению космоса. Так, Москва является ключевым центром российской ракетно-космической отрасли. В столице функционируют более 40 ведущих исследовательских институтов, научно-технических центров, лабораторий и производственных компаний. Мэр столицы также сообщил, что резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» представил инновационные разработки, не имеющие аналогов в мире. Среди них — первый зондовый микроскоп, который был отправлен на орбиту Земли в составе аппарата «Нанозонд-1». Его назначение — анализ космической пыли и воздействий солнечного ветра.