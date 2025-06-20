В Москве открылась выставка художников из Луганска

Первая выставка Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского "Вначале вырастут цветы" открылась в московском музее-заповеднике "Остафьево".

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Проект приурочен к Дню Памяти и скорби. В экспозиции представлены более 35 работ луганских художников периода 1960-2020-х годов - пейзажи и натюрморты, выполненные в технике живописи и графики, сохраняющие традиции классического искусства и мирного времени.

"Это взгляд художников на мирное время, мирный пейзаж. Знаменательно, что даже в сложное для Луганска и Новороссии время преподаватели и студенты изображают мечту о мирном небе и красоту окружающего мира. Они столь искренне делятся своими чувствами и верят, что красота способна спасти мир", - говорит директор музея-заповедника "Остафьево" - "Русский Парнас" Андрей Лоскутов.

Цель проекта - поддержать талантливых художников новых российских регионов, создать возможности для их творческой реализации.

Выставка работает до 3 августа 2025 года.