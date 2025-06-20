Ликсутов назвал число поездок на электробусах в сутки

Число поездок на электробусах достигло одного миллиона в сутки. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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Он отметил, что столичные электробусы оборудованы современными системами безопасности, работают в любую погоду и снижают негативное влияние на экологию.

Для комфорта пассажиров в транспорте есть слоты для зарядки телефонов, экраны с информацией о ближайших остановках, система климат-контроля, электроотопители и кнопки открытия дверей для поддержания оптимальной температуры.

Помимо этого, в электробусах есть умное освещение салона, меняющее оттенок в течение дня, откидная аппарель, кнопки вызова водителя и специальные места для маломобильных пассажиров, а также цифровые валидаторы возле дверей для удобной оплаты проезда.

— С 2018 года мы запускаем на маршруты технику, которая сводит к минимуму влияние на окружающую среду. За это время Москва стала лидером в Европе по количеству электробусов, а общее число поездок на них превысило 745 миллионов. Продолжаем развивать комфортный и экологичный транспорт, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин, — цитирует Максима Ликсутова Telegram-канал столичного Дептранса.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице начали курсировать 12 электробусов нового поколения. Они будут обслуживать маршруты 384 и 384к, соединяющие Савеловский вокзал с Белорусским и станцией метро «ЦСКА».