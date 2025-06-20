За жирафом и зебрами Московского зоопарка теперь можно наблюдать онлайн

В преддверии Всемирного дня жирафа, который ежегодно отмечается 21 июня, на mos.ru запустили онлайн-трансляции из вольера южноафриканского жирафа и краснокнижных зебр Греви. Наблюдать за ними, а также за многими другими обитателями Московского зоопарка можно каждый день в часы работы учреждения — с 07:30 до 22:00.

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Три самки зебры — Дебора, Мия и Лейла — вместе с самкой кенийского жирафа Липой отлично уживаются в смешанной экспозиции «Животные Африки» на новой территории зоопарка. В теплое время года они гуляют на летней лужайке и могут дружно резвиться, бегая наперегонки. С приходом холодов животные переходят в теплый павильон, где жираф остается до весны. А зебры регулярно выходят на улицу круглый год, нередко их можно увидеть даже гуляющими по сугробам.

«Мы рады сообщить, что теперь за зебрами Греви и южноафриканским жирафом можно наблюдать онлайн. Эти экзотические обитатели саванны отлично ладят друг с другом. В природе каждый вид, не конкурируя с другими, питается в определенном растительном ярусе. Излюбленный корм зебр — соцветия злаков. А жирафы пасутся на высоте от двух до шести метров, поедая части растений, недоступных для других животных. В зоопарке для них каждый год высаживают разнообразную растительность, а для Липы отдельно подвешивают вертикальные и горизонтальные кормушки», — отметил генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

На странице онлайн-трансляций благодаря эфиру с четырех камер все желающие могут наблюдать, как зебры и жираф проводят время. Для хорошего обзора просторной полянки специалисты столичного Департамента информационных технологий установили новое оборудование.

«На zoo.mos.ru у животных есть свои страницы, где можно узнать интересные факты о них, рассмотреть их полоски и пятнышки на фотографиях. Благодаря современным камерам высокого разрешения с панорамным обзором у каждого жителя страны есть возможность изучить особенности поведения зебр и жирафа в условиях, максимально приближенных к их естественной среде, понаблюдать за трогательными моментами их повседневной жизни», — сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Самке жирафа Липе сейчас 22 года, это довольно солидный возраст. Она весит около 800 килограммов. В Московском зоопарке жираф получает корм дважды в день: утром и в дневное время. В меню — сочные ивовые веники, сено люцерны, комбинированный корм, а также свежие овощи и фрукты. Летом Липа также лакомится молодой травой.

Южноафриканский жираф обитает к югу от Сахары в саваннах и сухих лесах Африканского континента. У этих животных уникальный ротовой аппарат: их губы снабжены длинными волосками, от которых в мозг поступает информация о наличии колючек и степени зрелости листьев. Фиолетовый язык жирафа — гибкий, сильный и чрезвычайно подвижный — умело обходит шипы, выбирая самые вкусные побеги и подтягивая их до уровня верхней губы. Специальные сосочки, которыми покрыты губы, помогают животному удерживать во рту нужное растение: жираф срезает его резцами нижней челюсти.

Соседки Липы — три самочки зебры Греви. Это самый крупный из всех существующих видов зебр. Он обитает в пустынных степях и засушливых кустарниковых саваннах Эфиопии, Сомали, Кении. В природе зебрам Греви грозит исчезновение: несмотря на строжайший запрет, на этих животных продолжается браконьерская охота.

Полоски на шкуре зебры уникальны, их можно сравнить с отпечатками пальцев. Эти животные обладают невероятно сильными ногами. Благодаря этой особенности они могут не только преодолевать большие расстояния, но и защищаться от хищников, например от львов. Также у этих животных отлично развиты зрение, слух, обоняние и зрительная память. Они способны узнать своих родственников издалека по характерному узору.

Зебра Дебора — давний житель Московского зоопарка, ей 20 лет. Любопытная Лейла и осторожная Мия младше, им по семь лет. Они прибыли из-за рубежа четыре года назад. Сотрудники сразу поняли, что животные откликаются на свои имена, поэтому не стали придумывать им новые. В жаркий сезон зебры Греви предпочитают гулять в утренние часы или после захода солнца.

Первые онлайн-трансляции из вольеров Московского зоопарка запустили осенью 2024 года. С тех пор список животных, которыми можно полюбоваться, значительно увеличился. Все желающие могут наблюдать за представителями семейства кошачьих, разными видами медведей и панд, а также за другими хищниками, травоядными и приматами.

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