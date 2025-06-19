Международный форум сотрудничества пройдет в октябре в Москве

Россотрудничество проведет в 100-летие народной дипломатии 24-25 октября Международный форум сотрудничества на площадке "Дома союзов". Об этом сообщили ТАСС представители ведомства на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В рамках 100-летия народной дипломатии Россотрудничеством совместно с партнерами проводит целый комплекс мероприятий как в России, так и за рубежом с привлечением иностранных участников и широкой российской общественности. Ключевым событием станет Международный форум сотрудничества, который пройдет 24-25 октября на площадке "Дома союзов". На него приглашены участники со всего мира", - сообщили в Россотрудничестве.

Отмечается, что главными темами форума станут 100-летие народной дипломатии, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, мировая борьба с неоколониализмом и неонацизмом, продвижение российских традиционных духовно-нравственных ценностей, а также сохранение человеческого капитала. По результатам мероприятия планируется принятие резолюции. Проведение форума поддержано МИД России и администрацией президента. Мероприятию присвоена эгида комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.