Поезда на Рижском и Курском направлениях МЖД и на МЦД-2 задерживаются

Пригородные поезда на Рижском и Курском направлениях Московской железной дороги (МЖД), а также на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) задерживаются. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе магистрали.

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Причиной отставания поездов от графика стала остановка одного из составов на перегоне Павшино – Тушино. Это произошло по техническим причинам, уточнили представители магистрали.

К настоящему моменту состав убрали с путей, сотрудники МЖД приступили к реализации мер, направленных на сокращение времени задержки поездов, которые следуют в Подольск.

Ранее несколько пассажирских поездов задерживались из-за вынужденной остановки грузового состава в Рязанской области. По данным МЖД, инцидент произошел на перегоне Старожилово – Денежниково. Компания принесла свои извинения пассажирам за доставленные неудобства.