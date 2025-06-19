В ночь с 21 по 22 июня в Москве пройдет "Ночной забег"

В предстоящие выходные 21 и 22 июня Москва вновь погрузится в атмосферу спортивного праздника. Жители столицы примут участие в одном из самых ожидаемых и ярких забегов года - Ночном. Старт запланирован в 22.00 в субботу 21 июня, а финиш последнего участника планируется уже далеко за полночь.

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Ночной забег состоится в Москве уже в 12-й раз. Участники преодолеют 10 км по столичным набережным. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Москвы и городского Департамента спорта. В этом году на старт планируют выйти около 20 000 участников. Почти 63% из них готовятся пробежать этот забег впервые.

В этом году место проведения забега изменится: стартовый городок будет расположен рядом с деловым центром "Москва-Сити" и современной скоростной транспортной артерией города - проспектом Багратиона, финишный городок - на территории "Лужников". Маршрут забега пройдет по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережным и завершится у стен Большой спортивной арены рядом с памятником В.И. Ленину. В этой связи ожидается перекрытие дорог - автомобилистам стоит быть внимательнее и заранее ознакомится с планируемыми ограничениями движения транспорта.

"Этот сезон необычный как для участников, так и для нашей команды. Число бегунов на наших стартах постоянно растет, и мы стремимся делать каждое событие особенным. Новая локация позволит нам создать еще более комфортные условия для всех участников, а обновленный маршрут даст возможность участникам посмотреть на любимый старт под новым углом", - рассказал директор Ночного забега Дмитрий Тарасов.

Напомним, что Ночной забег - единственный массовый беговой старт столицы, который проходит в темное время суток.